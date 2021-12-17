Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський є останнім переможцем шоу"Голосу країни". Артист був у команді Наді Дорофєєвої. І через довгий час Надя і Сергій знову зустрілися, як можна побачити по новому відео Лазановського в Instagram.

На відео Надя і Сергій танцювали під пісню SANTA NIKKO? нову пісню Лазановского. Парочка була на студії і пустилася в танок, поки хтось на задньому фото робив прибирання, а потім потягнув диван.

"Ви ж пам'ятаєте, що 19-го прем'єра mood video #SANTA_NIKKO?",- написано було під відео.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Які ви круті", "клас", "О, бабуся Надя до молодих і перспективних примазується", "вона виглядає молодше ніж ти", "про таке неможливо забути".

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