Несколько дней назад Катерина Репяхова публично заявила о серьезном конфликте с бывшей третьей женой певца Ларисой Созаевой. Дело в том, что она даже подала в суд после разбирательств из-за продажи квартиры и проблем с бизнесом. По словам Репяховой, Созаева назвала ее "наглой тварью".
Напомним, на фоне разборок с бывшей женой Павлика, с ним самим Репяхова тоже оказалась в ссоре и даже заявила, что жить вместе будет сложно. Тем не менее, они сейчас разбираются с тем, что будут делать.
«Я никогда не скажу плохого о моем муже, даже если не со всем согласна! Даже если мы когда-то разведемся. Потому что он папа Мишеньки. Потому что Виктор Павлик добрый, позитивный, супер-переживающий , заботливый! И я это говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла!» - высказалась Репяхова.
«Простите, что так пропала – мне нужен был отдых. Сейчас приведу себя в порядок и выйду к вам. Два дня я выглядела так, у меня правда не было сил выходить в Сторис. Я понимаю, что я должна прокомментировать свою ссору с мужем.
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Я все делаю для того, чтобы все плохое оставить в этом году. А в следующем будет только хорошее! Мой муж готов работать над чувством вины», - также высказалась Репяхова.
Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика поделилась своей болью после их конфликта: "Никогда мне не было так...".
Напомним, что Репяхова после намека на расставание с Павликом поразила новостями: "Нашла у сынули...".
А еще Politeka сообщала, что "Пусть наблюдает вся страна": Репяхова внесла ясность в свои намеки на разрыв с Павликом.