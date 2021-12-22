После обсуждений конфликта между Катериной Репяховой и одной из бывших жен Виктора Павлика, сама девушка заявила, что очень расстроена по поводу ссоры и теперь ей тяжело.

Несколько дней назад Катерина Репяхова публично заявила о серьезном конфликте с бывшей третьей женой певца Ларисой Созаевой. Дело в том, что она даже подала в суд после разбирательств из-за продажи квартиры и проблем с бизнесом. По словам Репяховой, Созаева назвала ее "наглой тварью".

Напомним, на фоне разборок с бывшей женой Павлика, с ним самим Репяхова тоже оказалась в ссоре и даже заявила, что жить вместе будет сложно. Тем не менее, они сейчас разбираются с тем, что будут делать.

«Я никогда не скажу плохого о моем муже, даже если не со всем согласна! Даже если мы когда-то разведемся. Потому что он папа Мишеньки. Потому что Виктор Павлик добрый, позитивный, супер-переживающий , заботливый! И я это говорю тогда, когда вся обида в моей душе еще не прошла!» - высказалась Репяхова.

«Простите, что так пропала – мне нужен был отдых. Сейчас приведу себя в порядок и выйду к вам. Два дня я выглядела так, у меня правда не было сил выходить в Сторис. Я понимаю, что я должна прокомментировать свою ссору с мужем.

Я все делаю для того, чтобы все плохое оставить в этом году. А в следующем будет только хорошее! Мой муж готов работать над чувством вины», - также высказалась Репяхова.

Ранее Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика поделилась своей болью после их конфликта: "Никогда мне не было так...".

Напомним, что Репяхова после намека на расставание с Павликом поразила новостями: "Нашла у сынули...".

А еще Politeka сообщала, что "Пусть наблюдает вся страна": Репяхова внесла ясность в свои намеки на разрыв с Павликом.