Как пишет Politeka.net, в Инстаграм DZIDZIO рассказал, что озвучил персонажа в одном из новых украинских мультфильмов.
«Вышел новый трейлер невероятно красивого анимационного фильма. «Мавка. Лісова пісня». Мне досталась роль ворчливого и неугомонного, но рассудительного друга Мавки – Шумника Гука. Именно моим голосом заговорил этот смешной персонаж. Премьера состоится 29 декабря 2022!», - отметил Дзидзьо.
В комментариях шоумену и продюсеру оставили массу приятных слов.
«Крутейший Дзидзьо. Это просто огонь», «Класс! Обязательно сходим на него с детьми! Мне уже нравится!», «Так классно, есть чем гордиться», «Очень давно уже ждем», - пишут пользователи сети.
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Добавим, что Лукаша в мультфильме озвучит Артем Пивоваров, голос Русалки достанется Юлии Саниной из The Hardkiss, а главную антогонистку сыграет Елена Кравец.
Напомним, что Dzidzio засветился в обнимку с Лесей Никитюк: «Как нарисованный».
А еще Politeka сообщала, что Dzidzio в клетчатых штанах жестко раскритиковали в сети: «Становишься 50-летним…».
Также Politeka писала, что Dzidzio засветился в компании известной холостячки: экс-жена Slavia не стала молчать.