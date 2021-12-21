Известный украинский певец, лидер коллектива DZIDZIO (Михаил Хома), который в последнее время занимается продюсерской деятельностью, похвастался своей новой ролью.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм DZIDZIO рассказал, что озвучил персонажа в одном из новых украинских мультфильмов.

«Вышел новый трейлер невероятно красивого анимационного фильма. «Мавка. Лісова пісня». Мне досталась роль ворчливого и неугомонного, но рассудительного друга Мавки – Шумника Гука. Именно моим голосом заговорил этот смешной персонаж. Премьера состоится 29 декабря 2022!», - отметил Дзидзьо.

В комментариях шоумену и продюсеру оставили массу приятных слов.

«Крутейший Дзидзьо. Это просто огонь», «Класс! Обязательно сходим на него с детьми! Мне уже нравится!», «Так классно, есть чем гордиться», «Очень давно уже ждем», - пишут пользователи сети.

Добавим, что Лукаша в мультфильме озвучит Артем Пивоваров, голос Русалки достанется Юлии Саниной из The Hardkiss, а главную антогонистку сыграет Елена Кравец.

Напомним, что Dzidzio засветился в обнимку с Лесей Никитюк: «Как нарисованный».

А еще Politeka сообщала, что Dzidzio в клетчатых штанах жестко раскритиковали в сети: «Становишься 50-летним…».

Также Politeka писала, что Dzidzio засветился в компании известной холостячки: экс-жена Slavia не стала молчать.