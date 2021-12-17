Український виконавець, актор і продюсер Дзідзьо, який є одним з детективів шоу "Маска", вразив яскравим новорічним образом.

Як пише Politeka.net, в Instagram 38-річний Дзідзьо опублікував атмосферний знімок. Він сидів біля каміна в картатих штанях і жилетці. Образ доповнювали кумедні туфлі.

"А ви вже написали листа Святому Миколаю?",- підписав фото артист.

У коментарях йому залишили масу кумедних відгуків. Не обійшлося і без критики.

"Миколай Святий!!! Пішли мені зятя хорошого!", "Штиблети залікові", «ви крутий», «Дзідзьо, закінчуй приміряти образ на себе, тому що стаєш 50-річним хлопом, тобі не йде», "дуже вас люблю і поважаю Ваш талант і Вашу працю)", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Дзідзьо останнім часом все більше часу присвячує продюсерській діяльності. Він знімає фільми і бере участь у шоу. При цьому артист все менше присвячує часу сольній кар'єрі і групі, яка зробила його зіркою в Україні.

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