Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар вместе со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым, находится в США. У себя в Инстаграм балерина рассказывает о необычных развлечениях и показывает красоту природы. Парочка уже успела покататься в заснеженных горах, впечатлив яркими зимними фото.
В свежих сторис Кухар удалось заснять редкое небесное явление Гало. Это необычное свечение вокруг источника света. В данном случае – вокруг луны. На фото попала настоящая зимняя радуга.
«Вы когда-нибудь видели что-то подобное?», - подписала фото звезда.
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Отметим, что Гало обычно говорит о приближающемся потеплении. Кроме этого, нередко оно предвещает осадки в виде дождя или снега. Добавим, что в старину этому редкому погодному явлению приписывали мистические свойства. Многие трактовали его как приближение большой беды.
Напомним, что Екатерина Кухар вдали от Украины не смогла сдержать эмоций: "Испытываю особую страсть".
А еще Politeka сообщала, что Кухар показала яркие развлечения с мужем: «Вот вам несколько советов…».
Также Politeka писала, что Кухар поделилась семейной традицией: "Каждый раз...".