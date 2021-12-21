Украинская прима-балерина, судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала поклонникам, какие чудеса ей удалось увидеть во время путешествия за океан.

Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар вместе со своим мужем, артистом балета Александром Стояновым, находится в США. У себя в Инстаграм балерина рассказывает о необычных развлечениях и показывает красоту природы. Парочка уже успела покататься в заснеженных горах, впечатлив яркими зимними фото.

В свежих сторис Кухар удалось заснять редкое небесное явление Гало. Это необычное свечение вокруг источника света. В данном случае – вокруг луны. На фото попала настоящая зимняя радуга.

«Вы когда-нибудь видели что-то подобное?», - подписала фото звезда.

Отметим, что Гало обычно говорит о приближающемся потеплении. Кроме этого, нередко оно предвещает осадки в виде дождя или снега. Добавим, что в старину этому редкому погодному явлению приписывали мистические свойства. Многие трактовали его как приближение большой беды.

Напомним, что Екатерина Кухар вдали от Украины не смогла сдержать эмоций: "Испытываю особую страсть".

А еще Politeka сообщала, что Кухар показала яркие развлечения с мужем: «Вот вам несколько советов…».

Также Politeka писала, что Кухар поделилась семейной традицией: "Каждый раз...".