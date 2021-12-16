Як передає Politeka.net, Катерина Кухар є відомою прима-балериною та однією з суддів шоу "Танці з зірками". Також, суддями проєкту в новому сезоні виявилися Влад Яма і Макс Чмерковський. Як відомо, вона одружена з артистом балету Олександром Стояновим, з яким часто виходить на сцену.
Так, цього разу балерина опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Катерина Кухар полетіла зі своїм чоловіком Олександром Стояновим гастролювати. Зараз вона знаходиться в місті Сіетл, США. Балерина висловлює захват від місцевої атмосфери та поділилася кадрами.
"Якщо ви раптом пропустили, то ми приїхали на гастролі в наш улюблений Сіетл", — розповіла Катерина Кухар.
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"Також, за традицією ми проводимо час і Працюємо з нашою феєю-хресною вірою", — пише балерина.
"Крім довгоочікуваних американських гастролей, у нас тут активна програма відпочинку! Днями ми відвідали ресторан, в якому живуть Лускунчики", — розповіла Катерина Кухар.
"У Сіетлі зашкалює новорічна атмосфера! І вільно чи мимоволі ти переймаєшся і починаєш напивати дідуся Сінатру і захоплюватися всією атрибутикою на кожному кроці. А до місцевих ялинок я відчуваю особливу пристрасть", - поділилася балерина.
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