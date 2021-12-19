Відома українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася яскравими кадрами з відпочинку на гірськолижному курорті, куди вона вирушила з чоловіком.

Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар показала незвичайні розваги, на які вони зважилися з Олександром Стояновим.

"Ви коли-небудь каталися на сноумобілі? Якщо ні, але плануєте, ось вам кілька порад як підготуватися до цієї незабутнього подорожі. При виборі мобіля найвдаліший варіант - це мобіль з підігрівом ручок і сидіння. Скло має бути такої висоти, щоб не закривало вам огляд", - зазначила Кухар.

За її словами, шолом необхідно вибирати повністю закритий зі склом, якщо ви не хочете замерзнути.



«На руки - найтепліші рукавиці, які тільки могла б зв'язати ваша бабуся або гірськолижні. І так, термобілизна теж стане в нагоді. Ну і чоботи для пішого перетину Антарктиди будуть до речі. Кататися ви будете від двох до чотирьох годин, зміна клімату у обличчя буде частою, тому, паперові хусточки краще кинути в кишеню і бальзам для губ, щоб не обвітрилися на швидкості!», - додала Кухар.

Нагадаємо, що Катерина Кухар розповіла, чому Дікусар не виграв на "Танцях з зірками": "якщо ви...".

Як повідомляла Politeka, Кухар розповіла про сімейну традицію, заради якої літає за океан.

Також Politeka писала, що Кухар поплатилася за "двійку" Олі Поляковій на танцювальному шоу.