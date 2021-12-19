Як пише Politeka.net, в Instagram Катерина Кухар показала незвичайні розваги, на які вони зважилися з Олександром Стояновим.
"Ви коли-небудь каталися на сноумобілі? Якщо ні, але плануєте, ось вам кілька порад як підготуватися до цієї незабутнього подорожі. При виборі мобіля найвдаліший варіант - це мобіль з підігрівом ручок і сидіння. Скло має бути такої висоти, щоб не закривало вам огляд", - зазначила Кухар.
За її словами, шолом необхідно вибирати повністю закритий зі склом, якщо ви не хочете замерзнути.
«На руки - найтепліші рукавиці, які тільки могла б зв'язати ваша бабуся або гірськолижні. І так, термобілизна теж стане в нагоді. Ну і чоботи для пішого перетину Антарктиди будуть до речі. Кататися ви будете від двох до чотирьох годин, зміна клімату у обличчя буде частою, тому, паперові хусточки краще кинути в кишеню і бальзам для губ, щоб не обвітрилися на швидкості!», - додала Кухар.
Софія Ротару відразу після "Пісні року" в Москві з'явилася на Новорічному кварталі: "Таке почуття..."
Обірвалося життя народної артистки родом з України: "Щирі співчуття"
52-річна Лопес потягнула за спортивки і показала, які форми приховує: "Тренуйтеся, дівчатка"
Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині: кухня-їдальня і дерев'яні стелі
"Кароль вже не формат?": Пономарьов покликав Полякову і Нікітюк, але "забув" про Тіну
Нагадаємо, що Катерина Кухар розповіла, чому Дікусар не виграв на "Танцях з зірками": "якщо ви...".
Як повідомляла Politeka, Кухар розповіла про сімейну традицію, заради якої літає за океан.
Також Politeka писала, що Кухар поплатилася за "двійку" Олі Поляковій на танцювальному шоу.