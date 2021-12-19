Святослав Вакарчук разом зі своїм колективом "Океан Ельзи" продовжує гастролювати по всьому світу, передає Politeka.net.
Цього разу музиканти побували в Тель-Авіві (Ізраїль). Відповідні фото Святослав Вакарчук опублікував у своєму Instagram.
На кадрах артист робить селфі на тлі натовпу, який піднімав руки. Деякі люди держали українські прапори.
"Спасибі, Ізраїль! 🇺🇦🇳🇮", - написав Святослав Вакарчук.
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Майже за годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"🔥 🔥 🔥Спасибі за прекрасний вечір🔥 👏 👏", " нереально! Було круто! Величезне спасибі за прекрасний настрій....Ваші пісні в нашому❤🇺 🇦", "спасибі за концерт! Було вау, як завжди😍 😍 🔥 🔥", " як завжди чарівні! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ чекаємо ще ❤️❤️❤️😍😍😍", "Оооо! У Слави тепер є фотка зі мною) 😍 спасибі за божевільний концерт😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.
Заначимо, Святослав Вакарчук повернувся на шоу "Голос країни" в якості тренера після п'ятирічної перерви, в його планах знайти і допомогти справжньому таланту.
Нагадаємо, Вакарчук з "Океану Ельзи" показав, як світиться від щастя після розлучення
Як повідомляла Politeka, Вакарчук з "Океан Ельзи" покинув Україну, з'явилися фото
Також Politeka писала, що Вакарчук розговорився, чому повертається на "Голос країни"