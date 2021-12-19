Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який знову стане суддею на шоу "Голос країни", показав селфі, зроблене під час виступу за кордоном.

Святослав Вакарчук разом зі своїм колективом "Океан Ельзи" продовжує гастролювати по всьому світу, передає Politeka.net.

Цього разу музиканти побували в Тель-Авіві (Ізраїль). Відповідні фото Святослав Вакарчук опублікував у своєму Instagram.

На кадрах артист робить селфі на тлі натовпу, який піднімав руки. Деякі люди держали українські прапори.

"Спасибі, Ізраїль! 🇺🇦🇳🇮", - написав Святослав Вакарчук.

Майже за годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"🔥 🔥 🔥Спасибі за прекрасний вечір🔥 👏 👏", " нереально! Було круто! Величезне спасибі за прекрасний настрій....Ваші пісні в нашому❤🇺 🇦", "спасибі за концерт! Було вау, як завжди😍 😍 🔥 🔥", " як завжди чарівні! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ чекаємо ще ❤️❤️❤️😍😍😍", "Оооо! У Слави тепер є фотка зі мною) 😍 спасибі за божевільний концерт😂 😂 😂", - написали користувачі Мережі.

Заначимо, Святослав Вакарчук повернувся на шоу "Голос країни" в якості тренера після п'ятирічної перерви, в його планах знайти і допомогти справжньому таланту.

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