Як передає Politeka.net, Святослав Вакарчук є відомим співаком і фронтменом гурту "Океан Ельзи". Нещодавно в артиста у віці 46 років народився син - Іван. Також, Вакарчук повернувся на "Голос країни" в якості тренера.

Так, цього разу артист опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Святослав Вакарчук показав себе озираючись на шикарний вигляд. Як відомо, зараз артист в Ізраїлі, де у нього повинен пройти концерт з групою "Океан Ельзи". Також він показав кадри місцевих визначних пам'яток.

"Натхненний і готовий до сьогоднішнього концерту з Океаном Ельзи", - розповів Святослав Вакарчук.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вітаю Вас в Ізраїлі 🤗з нетерпінням чекаємо сьогоднішнього концерту", "Це диво", "Браво", "Ех..дуже сумно що я не змогла потрапити на цей концерт, ну що ж вітаємо вас в Ізраїлі, гарного настрою і концерту", "Неймовірна, але така відчутна Краса...", "Найшикарнішого тобі концерту ❤️ Гори літай Люби".

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