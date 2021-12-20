Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) є не тільки українським популярним виконавцем, а й продюсером. Цього року Олексій вирішив знову прийти на "Голос країни" і бути тренером. Кілька років тому Потап вже був на шоу, але разом з Настею Каменських. У новій публікації в Instagram Олексій розповів, чого чекає від шоу.
"Вітаю всіх любителів проекту" Голос країни»
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У мене великі плани!
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Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять і завоюють серця в першу чергу українських глядачів.
Мої цілі не змінилися! я хочу щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу і українці, ми! ними пишалися!
Я йду на Голос, щоб знайти людину, з якою Українська мова буде звучати по всій планеті!
На будь-якій сцені, на стадіоні, театрі або мюзиклі, я хочу, щоб всі знали-це наші!",- написав Потап.
Нагадаємо, Потап, увійшовши в раж на святі Осадчої і Горбунова, заліз на коліна до ведучого
А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа засвітилася на концерті російського репера Басти, як він потрапив до Києва
Також Politeka писала, що чоловік Каменських Потап похвалився спільною роботою з відомими артистами