Олексій Потапенко (Потап) розповів про старт зйомок 12-го сезону "Голосу країни" і свої очікування від проекту.

Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко (Потап) є не тільки українським популярним виконавцем, а й продюсером. Цього року Олексій вирішив знову прийти на "Голос країни" і бути тренером. Кілька років тому Потап вже був на шоу, але разом з Настею Каменських. У новій публікації в Instagram Олексій розповів, чого чекає від шоу.

"Вітаю всіх любителів проекту" Голос країни»

Сьогодні ми починаємо знімати 12-й сезон легендарного шоу

У мене великі плани!

Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять і завоюють серця в першу чергу українських глядачів.

Мої цілі не змінилися! я хочу щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу і українці, ми! ними пишалися!

Я йду на Голос, щоб знайти людину, з якою Українська мова буде звучати по всій планеті!

На будь-якій сцені, на стадіоні, театрі або мюзиклі, я хочу, щоб всі знали-це наші!",- написав Потап.

Нагадаємо, Потап, увійшовши в раж на святі Осадчої і Горбунова, заліз на коліна до ведучого

А ще Politeka повідомляла, що прийомна дочка Потапа засвітилася на концерті російського репера Басти, як він потрапив до Києва

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