Як пише Politeka.net, Олексій Потапенко є популярним українським виконавцем і продюсером. Раніше зірка був частиною дуету "Потап і Настя", але зараз будує сольну кар'єру під псевдонімом ПТП, а також у складі групи Mozgi. Нещодавно колектив випустив пісню ZAVTRA, яка стала новорічним хітом і танець, який запустив Потап, став хітом в Тіктоку. Олексій продовжує підігрівати до челенджу інтерес і записав цього разу відео разом з Артуром Пирожковим.

На відео Потап виконав знайомі рухи разом з Пирожковим.

"Вогонь", - підписав смайликами Олексій відео в Instagram.

"Обожнюємо, любимо, цінуємо", - написав Потап під відео.

"Нехай у всіх під Новий Рік диво відбудеться!!! Лешенька, я знаю які ви люди і як ви" тихо" підтримуєте діток...тільки за це вам з Сашею уклін до землі", - написала дружина Ревви Анжеліка.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Очам своїм Не вірю", "Ось це тренд року", "Кращі", "навіть Ревву підрядив на цей жах)))", "Клас", "вони супер", "зараз Ревва під мізки, потім Потап під Пирожкова", "Це зрада".

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