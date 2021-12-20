Відома співачка Настя Каменських, яка одружена з Олексієм Потапенком (Потапом), дозволила зазирнути, як проходили хрестини сина її друзів.

Настя Каменських у своєму Instagram часто розповідає про особисте, пише Politeka.net. Цього разу зірка разом з чоловіком побувала на хрестинах сина своїх друзів - телеведучих Каті Осадчої та Юрія Горбунова.

Артистка дозволила зазирнути, як проходило таїнство в церкві.

"Похрестили ще одного Горбунова", - написала зірка.

Пізніше всі відзначили таку важливу подію за столом.

На свято також запросили ведучого в костюмі Діда Мороза. Потап так увійшов в раж, що навіть заліз на коліна до ведучого і прочитав віршик, скінчивши: "Похрестили ми Данила!".

А позаду почувся голос Горбунова: "Тепер Настя!".

Приїхавши додому, Настя Каменських розповіла, як провела день.

"Класний день був сьогодні. Всім хрещеникам розвезла подаруночки. Були в церкві. Похрестили янголятко. Все! Я спати! Завтра тренька", - написала артистка.

Зазначимо, Потап хрестив старшого спільного сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова, Івана, який народився в 2017 році. Також сімейні пари поруч живуть і нерідко бувають в гостях один у одного.

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