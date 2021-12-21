"Дизель Шоу" приобрело большую популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Актрисы стали настоящим украшением коллектива.
Марина Грицук, Виктория Булитко, Юлия Мотрук и другие артистки всегда стараются порадовать зрителей.
В обнародованном посте в Инстаграм-группе шоу опубликовали фото с красотками, которые играли разных персонажей, в том числе Снегурочек.
"🤩💃 В КУПАЛЬНИКЕ И С ТИГРОВЫМ МАНИКЮРОМ: В ЧЕМ АКТРИСЫ «ДИЗЕЛЬ СТУДИО» ПЛАНИРУЮТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?", - говорится в сообщении.
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На сайте "Дизель шоу" опубликовали более подробную информацию. Как известно 2022 год - год Черного Водяного Тигра, цвет которого голубой. Марина Грицук в шутку отметила, что будет встречать праздник в купальнике.
Виктория Булитко призналась, что будет встречать праздник дома и выберет одежду попроще.
А Юлия Мотрук еще не выбрала наряд, но подумывает сделать себе маникюр в стиле тигра.
Отметим, пост быстро собрал около 1000 лайков и немного комментариев.
"Обожаю Дизель 🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍", "Лучшее шоу на свете ❤️", - написали пользователи Сети.
Напомним, в "Дизель Шоу" высмеяли таксистов и их пассажиров на новый год
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