Актрисы "Дизель шоу" рассказали, в чем планируют встретить новый год, при этом их образы на сцене не менее яркие и всегда очень запоминаются.

"Дизель Шоу" приобрело большую популярность в Украине, сообщает Politeka.net. Актрисы стали настоящим украшением коллектива.

Марина Грицук, Виктория Булитко, Юлия Мотрук и другие артистки всегда стараются порадовать зрителей.

В обнародованном посте в Инстаграм-группе шоу опубликовали фото с красотками, которые играли разных персонажей, в том числе Снегурочек.

"🤩💃 В КУПАЛЬНИКЕ И С ТИГРОВЫМ МАНИКЮРОМ: В ЧЕМ АКТРИСЫ «ДИЗЕЛЬ СТУДИО» ПЛАНИРУЮТ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД?", - говорится в сообщении.

На сайте "Дизель шоу" опубликовали более подробную информацию. Как известно 2022 год - год Черного Водяного Тигра, цвет которого голубой. Марина Грицук в шутку отметила, что будет встречать праздник в купальнике.

Виктория Булитко призналась, что будет встречать праздник дома и выберет одежду попроще.

А Юлия Мотрук еще не выбрала наряд, но подумывает сделать себе маникюр в стиле тигра.

Отметим, пост быстро собрал около 1000 лайков и немного комментариев.

"Обожаю Дизель 🔥🔥🔥❤️❤️❤️😍😍😍", "Лучшее шоу на свете ❤️", - написали пользователи Сети.

Напомним, в "Дизель Шоу" высмеяли таксистов и их пассажиров на новый год

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