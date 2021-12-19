Как сообщает Politeka.net, популярная юмористическая актриса, звезда студии "Дизель шоу" Виктория Булитко, поделилась в соцсети казусной ситуацией, в которую попала по дороге в салон красоты.
В своих Instagram-сторис Виктория записала видео, в котором рассказала, что вступила в собачью "лепешку" и даже не заметила этого.
"Шла я сегодня по улице сюда. Ничто не предвещало опасности. Но предательская какая-то собака оставила после себя след. И я в этот след почему-то… Ну в общем, не буду рассказывать подробности. Женька говорит: "Что так воняет?". Я говорю: "Не знаю". А потом смотрю…", - рассказала Булитко в сторис, сидя у парикмахера с только что помытой головой.
В свое оправдание актриса пошутила о примете, что подобные ситуации случаются к деньгам. "Хорошо, что есть такая примета – к деньгам. Оно, знаете, вот как-то легче на душе становится", - подытожила Виктория.
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