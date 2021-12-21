Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Светлана Лобода похвасталась формами в платье с чересчур глубоким декольте. Сарафан прикрывал только самое откровенное. Сверху артистка набросила пиджак.

«Я люблю эту предновогоднюю суету. Люблю подводить черту под уходящим годом и с огромным волнением смотреть вперед, потому, что я точно знаю, что нас ждет все самое лучшее, потому что мы этого достойны. А как проходит ваша подготовка к праздникам?», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных слов.

«Год начинается с Вас и заканчивается тоже Вами. Спасибо за такое количество новых клипов, треков и выступлений, это было потрясающе!», «Спасибо за бомбезный год», «Снегурочка, Вы ли это? и где Ваш Дед Мороз?», «Прекрасный и нежный образ», «Куколка», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Светлана Лобода очаровала видом в сияющем боди: "Дали жару".

А еще Politeka сообщала, что Лобода в ярком наряде подняла новогоднее настроение: "Разорвет все рестораны".

Также Politeka писала, что Светлана Лобода приковала взгляды к эффектному вырезу: «Ваши эксперименты удивляют».