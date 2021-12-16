Відома українська співачка, екс-солістка ВІА Гри Світлана Лобода, яка будує успішну кар'єру в Росії, вразила ефектним вбранням на одному з виступів.

Як пише Politeka.net, нещодавно Світлана Лобода випустила нову пісню, яку тепер презентує на різних телепрограмах. У шоу "Вечірній Ургант" вона прийшла в красивому чорно-золотому комбінезоні зі значним вирізом в районі грудей. Волосся артистка випрямила, а образ доповнила яскравим макіяжем.

"Одного вечора", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів і захоплених відгуків.

"Шикарна", "Світлана, це було нереально круто, це просто диво, ти просто супер», "Шикарний образ", "Красивий вечір!", "Ваші експерименти дивують все більше, неймовірної краси образ", "Ну міледі, яка ти красива, очей не відірвати", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що свою нову пісню Світлана Лобода приурочила до новорічних свят.

Нагадаємо, що Світлана Лобода зачарувала виглядом в золотому купальнику: "Шикарна мадам".

Раніше Politeka писала, що Лобода вразила виглядом в сяючому боді з вирізом:"Дали спеку".

А ще Politeka повідомляла, що Лобода вивалялася в снігу, забувши прикритися: "Так довго чекала цієї ночі!".