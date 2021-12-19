Українська співачка Світлана Лобода (Loboda), яка успішно будує кар'єру в Росії, викликала хвилю захоплення своєю новою відеороботою, якою поділилася в соцмережі.

Так, 39-річна Лобода опублікувала в Instagram свіжий ролик, знятий на трек "ЗанесLo", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Лобода зізналася, що ця пісня їй дуже подобається, як і її донькам 10-річній Євангеліні та 3-річній Тільді.

"Я дуже полюбила цю пісню...❤️🔥 Мої діти співають з ранку до вечора)) так приємно...🙈 , - підписала вона кадри, а потім запитала в шанувальників, - А тобі? Тобі сподобалася моя Новорічна історія 🎄❣️ які емоції викликає вона в тебе?".

У кліпі Лобода постала в блискучій сукні з глибоким декольте і асиметричним вирізом знизу. У деяких моментах співачка накидає на плечі сірий тренч.

Користувачі з ентузіазмом кинулися коментувати побачене:

"Я теж співаю її постійно, новорічний настрій з'явився завдяки вашій творчості, спасибі❤️"; "🔥👏Так як можна не любити пісні Лободи, це ж так життєво🙌"; "Це дуже потужно!"; "Пісня відмінна! Танцювати, співати, танцювати, співати!🤍"; "Саундтрек цього Нового року😍"; "Не зайшло️️"; "Ця пісня розірве всі ресторани🔥 😂".

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