Как пишет Politeka.net, блогерша опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. В последние дни семья Репяховой и Павлика переживает не самые счастливые времена. Видимо, именно поэтому девушка решила добавить в свой день немного позитива.
Она опубликовала фото со своей фотосессии с шестимесячным сыном Мишей. На снимках Репяхова позировала в эффектном платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте. Девушка с улыбкой на лице держала на руках маленького сына.
«Еще немного фото с нашей съемки. Мама и сын», - подписала кадры Репяхова.
Стоит отметить, что Павлика ни на одном фото в серии не было.
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Подписчики тут же отреагировали на ее пост.
«Какой сладкий», «Какие милые», «Ой как красиво», «Такие счастливые», «Очень красивые. Мишутку так и хочется укусить. Такой сладкий», «Не могу смотреть спокойно на лицо Миши я вижу Виктора всё время», - пишут люди.
Отметим, что на днях Репяхова заявила, что Павлик ее сильно обидел и теперь она не знает, смогут ли они сохранить отношения.
Напомним, заплаканная жена Павлика после ссоры выдала порцию откровений, какой он человек.
Как сообщала Politeka, серьезный конфликт Павлика с молодой женой стал достоянием общественности.
Также Politeka писала, что молодая жена Виктора Павлика поделилась своей болью после их конфликта.