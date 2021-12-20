Жена известного украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова записала тревожное видео, раскрыв, как чувствует себя после разлада в отношениях с мужем.

Как пишет Politeka.net, блогерша поделилась новыми кадрами в своих сториз.

Ранее 27-летняя Репяхова на всю страну призналась, что они с 55-летним Павликом поссорились. Девушка не раскрывала точную причину ссоры, однако о ней можно догадаться по ее весьма недвусмысленным намекам в постах.

Так, Репяхова заявляла, что муж ее обидел, оставив одну в «этой войне». Несложно догадаться, что «войной» блогерша могла назвать свои публичные разборки с Ларисой Созаевой – бывшей женой Виктора Павлика, на которую Репяхова подала в суд из-за оскорблений.

Сам певец при этом с самого начала конфликта утверждал, что не хочет участвовать в разборках. Вероятно, такая его позиция не устраивает Репяхову. Девушка даже заявила, что не уверена, будут ли они с певцом вместе после такой обиды.

В своих новых сториз Репяхова показала, как поздно ночью ехала по дороге. Она слушала грустную музыку и явно размышляла о конфликте с мужем.

«Никогда мне не было так плохо», - призналась Репяхова в подписи к кадрам.

Напомним, Репяхова после намека на расставание с Павликом впечатлила новостями.

Как сообщала Politeka, Репяхова внесла ясность в свои намеки на разрыв с Павликом.

Также Politeka писала, что заплаканная Репяхова заговорила о разрыве с Павликом и намекнула на причину.