Известный украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма показал счастливые фото с сыном из поездки за границу.

Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. Яма решил показать, каким загорелым выглядел во время семейного отдыха в Штатах.

Семья Ям любит отдыхать в США, где они неоднократно проводили время в последние годы. Сейчас Влад с женой и сыном находятся в заснеженном Киеве, однако танцор решил вспомнить, как наслаждался жарким солнышком в Майами.

Он поделился архивными фото. Судя по геотегу, они были сделаны на популярном американском курорте Майами-Бич.

На снимках Яма позировал на фото мурала с изображением популярного героя комиксов – Джокера. Танцор был одет в яркую футболку с мультяшным принтом, а на его коже красовался свежий загар.

Яма счастливо улыбался на снимках, а на одном из фото с ним рядом позировал его маленький сын, Леон. Танцор явно наслаждался отпуском.

«Загорать, а не прожигать», - подписал снимки Яма.

Напомним, Влад Яма засветил Софию Ротару в эффектном красном костюме.

Как сообщала Politeka, Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри.

Также Politeka писала, что пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе.