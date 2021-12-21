Как пишет Politeka.net, танцор поделился новыми фото на своей странице в Инстаграм. Яма решил показать, каким загорелым выглядел во время семейного отдыха в Штатах.
Семья Ям любит отдыхать в США, где они неоднократно проводили время в последние годы. Сейчас Влад с женой и сыном находятся в заснеженном Киеве, однако танцор решил вспомнить, как наслаждался жарким солнышком в Майами.
Он поделился архивными фото. Судя по геотегу, они были сделаны на популярном американском курорте Майами-Бич.
На снимках Яма позировал на фото мурала с изображением популярного героя комиксов – Джокера. Танцор был одет в яркую футболку с мультяшным принтом, а на его коже красовался свежий загар.
Яма счастливо улыбался на снимках, а на одном из фото с ним рядом позировал его маленький сын, Леон. Танцор явно наслаждался отпуском.
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«Загорать, а не прожигать», - подписал снимки Яма.
Напомним, Влад Яма засветил Софию Ротару в эффектном красном костюме.
Как сообщала Politeka, Влад Яма живет в красивом доме под Киевом, как он выглядит внутри.
Также Politeka писала, что пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе.