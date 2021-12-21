Как пишет Politeka.net, юмористка поделилась в своем Инстаграм эффектными кадрами. Так, Булитко решила продемонстрировать свой гламурный образ вблизи.

Артистка позировала перед камерой с романтичной прической и эффектным макияжем. Булитко подчеркнула свою природную красоту розовыми блестящими тенями, яркими румянами и нежным розоватым блеском для губ.

Прическа артистки с романтичными локонами, спадающими на ее открытые ключицы, придавала образу легкости и милой небрежности.

При этом Булитко решила немного «подправить» свое лицо, поиграв с фильтрами Инстаграма. Она опубликовала несколько версий одного и того же видео, на котором томно смотрела в камеру и посылала воздушный поцелуйчик.

«Споки-Ноки или Разнообразие фильтров», - подписала кадры артистка.

Поклонники Булитко не смогли пройти мимо.

«Какие красивые у тебя...фильтры», «Очень красивая», «Ах...какая женщина, какая женщина...прям как в песни))) красотка, молодец!», «Томный образ инстаняши удался», «Новогодний подарок», «У Викуси модельная внешность», «Кому ж такая красота достанется», - пишут люди.

Напомним, Булитко и Грицук из "Дизель шоу" рассказали, какую одежду приготовили для нового года.

Как сообщала Politeka, Булитко из "Дизель шоу" оконфузилась перед парикмахером.

Также Politeka писала, что Булитко из "Дизель шоу" "накинулась" на оператора.