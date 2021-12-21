Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился смешным постом в своем Инстаграм.

Эктор признался, что у него редко получается выбраться в кино. Тем не менее он наслышан о нашумевшей кинопремьере от Marvel – «Человек-паук: Нет пути домой».

Хименес-Браво решил не отставать от молодежи и «примерил» новый образ. Он поделился гифкой, на которой разъезжает на скейтборде в костюме Человека-пука на фоне взрывающихся зданий. При этом лицо шеф-повара явно «приделано» к снимку в редакторе.

«Редко получается сходить в кино — стоит идти на Человека-паука?», - поинтересовался Хименес-Браво в подписи к этим кадрам.

Украинцы тут же принялись отвечать шоумену.

«Конечно стоит, даже если не смотрели предыдущие части, я точно пойду, но вот когда», «Если вы любитель Марвел, то да», «Конечно сходите!!! Вам непременно понравится», «Идите. Как раз и украинский подтянете», «Детсад бы лучше сделал!», «Конечно нужно идти и обязательно на скейте и в этом костюме!», - пишут люди.

Напомним, Хименес-Браво устроил прогулку со своей любимицей по заснеженным улицам.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво засветился в компании любимой женщины, вспомнив о бывшей.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво пожаловался на холода в Украине, вспомнив родную Колумбию.