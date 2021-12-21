Как пишет Politeka.net, шеф-повар поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Клопотенко рассказал, что часто общается со своими родителями. Они встречаются каждую неделю, однако особых праздничных традиций, по словам кулинара, у них нет.

Тем не менее Клопотенко признал, что в их семье присутствует необычная динамика: обычно во время их встреч готовит он, однако на Рождество это право остается за его мамой.

«Как вы можете догадаться, стратегическими действиями я вытеснил маму из кухни. Когда у нас семейные встречи, готовлю я. И есть только один день в году, когда это делает мама – Рождество…Вы можете подумать, что я забрал у мамы кулинарное право и осквернил семейные воспоминания, но будете неправы. Есть вкусы, которые остаются за мамой, и я никогда не смогу их воспроизвести. Даже если буду готовить точно по ее указаниям. Потому что здесь дело не в рецептуре, понимаете? Мамины крученики с черносливом – это одна из тех историй», - поделился рассказом шеф-повар.

Он также опубликовал семейное фото, на котором позировал со своими родителями. Семейство позировало в уютной обстановке, а в руках у матери Клопотенко было явно свежеприготовленное блюдо.

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