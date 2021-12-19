Известный кулинар из "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал яркое праздничное фото и рассказал, почему в его семье не отмечают День святого Николая.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский кулинар и шеф-повар Евгений Клопотенко часто делится с поклонниками в Instagram не только интересными рецептами и кулинарными советами, но и подробностями своей жизни. Так, в этот раз повар поделился забавным рассказом из детства и признался, почему в его семье не празднуют День святого Николая.

Как видно, свою публикацию Евгений проиллюстрировал очаровательным фото. На нем он нарядный и стильный стоит среди красивых сверкающих елок и снят, как будто сверху.

В подписи к фото Клопотенко рассказал свою забавную историю из детства: "Помню, однажды в детстве родители решили организовать мне святого Николая и положили под подушку шоколадку. Шоколадка за ночь растаяла. Утром я сунул руку под подушку и ощутил всю вязкость и тяжесть сладкой жизни. По очевидным причинам, традиция праздновать Николая в нашей семье с тех пор не слишком прижилась".

Также Евгений поделился своими мыслями относительно празднования Нового года в Украине: "Единственное, я задумался о всеобщем человеческом. Почему мы, украинцы, празднуем Новый год так, как празднуем? Что повлияло на традиции празднования в каждой отдельной семье? Что общего, а что – индивидуальное? Почему большинство готовит каждый год одну и ту же пищу и к каким именно традициям по ощущениям эта пища относится: чисто семейных, украинских (национальных) или навязанных другой культурой? Какие у вас мысли на этот счет?".

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко ошеломил откровением о выгорании: "Хочется спрятаться от всех".

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко раскрыл, как изменился в последнее время: "Готов создать семью, но...".

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко озадачил экспериментами с едой: "Я реально съел…".