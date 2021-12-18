Победитель пятого сезона шоу «МастерШеф», ресторатор Евгений Клопотенко, за которым в Инстаграм следят более 600 тысяч подпичиков, сделал серию поразительных открытий.

35-летний Клопотенко, который популяризирует наши традиции по всему миру, а также является владельцем модного ресторана украинской кухни в Киеве, подвел итоги за последний год в своем новом посте в соцсети, передает Politeka.net.

В частности, холостой шеф-повар заявил, что созрел для создания семьи.

"Готов создать семью. Но, очевидно, это не будет одна из тех классических семей, где есть свадьбы, кумовья, крестины. Ищу теперь методы, как это сделать, пока неясно", - с иронией отметил Евгений.

Также победитель "МастерШеф" открыл для себя до 30 рецептов украинской кухни, о которых ранее не знал и много уникальных региональных продуктов. Кроме того, Клопотенко планирует открыть еще один ресторан.

"Начал ощущать Украину не в рамках Украины, а в рамках мира. Например, раньше я думал, что зеньковская колбаса важна только для Украины, но теперь понимаю, что она важна и для мира. Это как культурный элемент Украины, который вносится в мировое наследие, влияет на другие нации и делает нашу страну более значимой. Ибо теперь другие страны получают то, что могут подражать Украине", - пофилосовствовал Клопотенко.

"Классный пост и классная идея анализа прожитого года 👏"; "Пусть все планы сбудутся ваши, Евгений! 🪐🎉🤍💙", - откликнулись в комментариях поклонники повара.

Напомним, что «Мастер Шеф» Клопотенко озадачил экспериментами с едой: «Я реально съел…»

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко сделал признание о своем опыте путешествий: "Осознал, насколько божественна Украина"

Также Politeka писала, что "Мастер Шеф" Клопотенко заинтриговал планами на декабрь: "Будет жесть..."