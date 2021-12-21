Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал по-настоящему предновогоднее фото и подвел итоги важного для себя проекта.

Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм артист написал о завершении второго сезона шоу «Я делаю бизнес», которое он ведет.

«Наше шоу — это 2 года и 2 сезона, за которые мы сняли 21 выпуск и рассказали о 75 украинских стартапах!! Что я понял пока мы делали это шоу – это то, что наши предприниматели очень крутые, это реально сила, благодаря которой сейчас что-то развивается в нашей стране. Люди, вы – кайф!», - написал Дантес.

Он отметил, что съемки третьего сезона пока под вопросом, однако его команда точно приготовит «что-то новенькое».

Этот пост Дантес сопроводил забавным предновогодним фото. На нем певец сидел на стуле с огромным тазиком оливье на коленях и бокалом шампанского в руке.

Украинцы не смогли пройти мимо его поста.

«Офигенное шоу. браво всем причастным!», «теперь хочу оливье», «Когда будет рецепт легендарного оливье?», «Тазик оливье? о, уже нарезал и приготовил - давай делись а то нам лень строгать столько», «Ооооо боги! Как это красиво все», «К праздникам будь готов! Всегда готов», - пишут люди.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену.

Как сообщала Politeka, беда настигла мужа Дорофеевой Дантеса, неожиданное фото.

Также Politeka писала, что муж Нади Дорофеевой Дантес подколол своих фанатов после концерта, заговорив о ностальгии.