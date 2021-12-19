Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, показал, что у него произошло и как он решил проблему.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским исполнителем, который прославился после "Фабрики звезд". Некоторое время артист пел в дуэте с Вадимом Олейником, а после этого брал творческий перерыв до 2019 года. А потом Владимир решил вернуться к творчеству и выпустил несколько синглов, а в этом году презентовал мини-альбом. Уже в декабре у Дантеса прошли первые сольные концерты, на которых был аншлаг. Не забывает артист и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новом сторис Владимир показал свой разбитый телефон популярного бренда. множество трещин говорили за себя в гаджете.

"Решил полечить свой телефон", - написал Дантес.

Как можно заметить, Владимир наклеил пластырь на телефон, показав тем самым, как лечит свой гаджет от полученного повреждения.

Фолловеры не ставили лайки и не писали комментарии под публикацией Владимира.

Напомним, муж Нади Дорофеевой Дантес подколол своих фанатов после концерта, заговорив о ностальгии

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