Муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал себя после выступления записал сторис, рассказав о ностальгии по 90-м годам.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес является популярным украинским артистом. Звезда недавно вернулся к творчеству и выпустил несколько синглов, а также один мини-альбом. Совсем недавно артист дал первые сольные концерты, собрав несколько раз аншлах. Сегодня, 18 декабря, у Дантеса был тоже концерт. Звезда не забывает и об Инстаграм, где ведет страничку.

На новых сторис Владимир показал, как выступал на сцене с гитарой. Дантес сделал репост в сторис Инстаграм.

На следующем сторис Владимир уже снимал сам себя. Звезда стоял у новогодней елки, позируя в очках и шапке, а также стильных очках.

"Кто помнит эти конфеты? Ностальгия!", - написал Владимир на сторис.

"Ребят. Очень важный вопрос, скажите пожалуйста, кто помнит вот эти шикарные конфеты из 95-го года. Сейчас конечно мои подписчики: "Мы не родились!", - сказал Владимир.

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