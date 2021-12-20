Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес поделился впечатляющими кадрами на своей странице в Инстаграм.

«Шо по стилю? В моем гардеробе были чёрные и очень чёрные вещи. Никогда не парился по поводу того как я выгляжу. Но в этом году начал комбинировать одни вещи с другими+добавлять цвета. Оказалось очень увлекательно», - рассказал артист.

Владимир Дантес признался, что старается следить за питанием, весом, поэтому каждый день взвешивался и фотографировал себя. Это помогло ему держать себя в руках.

«Решил тоже самое проделать с вещами. Старался последний месяц каждый лук фоткать, чтоб потом и в вещах себе понравиться и не быть скучным🤣. Если у кого-то проблемы с самооценкой, советую фотографировать себя и смотреть как вы меняетесь в лучшую сторону. Считаю, что научился за последний месяц одеваться по-разному», - отметил он.

При этом Дантес поблагодарил свою супругу Надя Дорофееву за содействие таким изменениям.

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