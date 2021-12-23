Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вместе с маленьким сыном поплавали в бассейне, устроив соревнования между собой.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский хореограф и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал видео из похода в бассейн вместе с 6-летним сыном, которого воспитывает в браке с Лилианой Ямой.

Так, хореограф был в специальных синих плавках и очках для плавания, шестилетний Леон также надел плавки и очки для плавания, а также ласты.

Яма с сыном устроил соревнования в бассейне.

"Ща догоню", - написал Влад.

Как видим, до финиша первым доплыл Леон.

После плавания Влад Яма и Леон решили поесть. Хореограф показал, какие блюда они заказали, а также снял на видео вид за окном, где было много снега и мороз -10.

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