Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярный украинский хореограф и неизменный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма показал видео из похода в бассейн вместе с 6-летним сыном, которого воспитывает в браке с Лилианой Ямой.
Так, хореограф был в специальных синих плавках и очках для плавания, шестилетний Леон также надел плавки и очки для плавания, а также ласты.
Яма с сыном устроил соревнования в бассейне.
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"Ща догоню", - написал Влад.
Как видим, до финиша первым доплыл Леон.
После плавания Влад Яма и Леон решили поесть. Хореограф показал, какие блюда они заказали, а также снял на видео вид за окном, где было много снега и мороз -10.
Ранее Politeka писала, что Влад Яма засветил Софию Ротару в эффектном красном костюме: кадры с праздничных съемок.
Напомним, что пополнение в семье Ямы, судья "Танців з зірками" устроил фотосессию в новом составе: "Наконец!".
А еще Politeka сообщала, что загорелый Влад Яма поделился полезной мудростью, засветив довольную улыбку: "Не прожигать, а...".