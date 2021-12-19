Як пише Politeka.net, в Instagram артист опублікував серію кадрів, знятих із глядацького залу. Він показав кілька яскравих виступів, а також засвітив легендарну зірку Софію Ротару, яка виступила на святковому концерті.
Зірка була одягнена в ефектний червоний костюм, який переливався від світла софітів. Вона виконала свій новорічний хіт "Біла зима". Відзначимо, що Софію Ротару тепло приймають в Україні, незважаючи на те, що іноді вона бере участь і в російських шоу.
Влад Яма також показав, що у «Вечірньому Кварталі» ввели нову посаду сурдоперекладача, яка дуже забавно перекладала номери коміків.
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Відзначимо, що всі передачі «Вечірнього Кварталу» знімають під час живих концертів. Саме тому в залі для глядачів завжди так багато людей. На концертах у студії часто бувають відомі люди, політики і зірки.
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