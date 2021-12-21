Як пише Politeka.net, Влад і Лілія Яма поділилися новими кадрами в Instagram. Напередодні нового року сімейство вирішило влаштувати фотосесію, в якій взяли участь всі.
Нещодавно в будинку Ям з'явився новий член сім'ї - щеня породи пушон на прізвисько Ламба. У цій фотосесії малятко позувало разом з Владом, Лілією і їх сином Леоном.
"Нарешті сьогодні у нас буде сімейна новорічна фотосесія!", - вимовляє на новому відео дружина Яма, демонструючи декорації в студії.
На руках вона тримала Ламбу, проте маленький Леон попросив, щоб цуценя передали йому.
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"Дайте мені собаку! Мені потрібно", - вимовив хлопчик, і забрав Ламбу з собою.
Леон позував першим на тлі великої гори подарунків.
Сама Лілія фотографувалася в розкішній рожевій сукні з довгим подолом. Її син і щеня в цей час грали в догонялки поруч прямо в кадрі.
Нагадаємо, Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині.
Як повідомляла Politeka, суддя "Танців з зірками" Яма в стильному вбранні спантеличив змінами в зовнішності.
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями показала їх нового члена сім'ї і поділилася одкровенням.