Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. Яма вирішив показати, яким засмаглим виглядав під час сімейного відпочинку в Штатах.
Сім'я Ям любить відпочивати в США, де вони неодноразово проводили час в останні роки. Зараз Влад з дружиною і сином знаходяться в засніженому Києві, проте танцюрист вирішив згадати, як насолоджувався жарким сонечком в Майамі.
Він поділився архівними фото. Судячи з геотегу, вони були зроблені на популярному американському курорті Майамі-Біч.
На знімках яма позував на фото мурала із зображенням популярного героя коміксів – Джокера. Танцюрист був одягнений в яскраву футболку з мультяшним принтом, а на його шкірі красувався свіжий загар.
Яма щасливо посміхався на знімках, а на одному з фото з ним поруч позував його маленький син, Леон. Танцюрист явно насолоджувався відпусткою.
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
"У нас буде "дитина": Мартиновська і Ярославський спровокували в мережі переполох
"Майстер Шеф", улюблениця глядачів вилетіла за крок до суперфіналу: "Дуже несправедливо"
Мішина після розставання з Еллертом розповіла про свої заробітки і Артура Логая: "Було б непогано..."
Пугачова нарвалася на критику, взявшись вчити дочку готувати на розкішній кухні: "Відійшла звідси"
"Засмагати, а не пропалювати", - підписав знімки Яма.
Нагадаємо, Влад Яма засвітив Софію Ротару в ефектному червоному костюмі.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині.
Також Politeka писала, що поповнення в родині ями, суддя "Танців з зірками" влаштував фотосесію в новому складі.