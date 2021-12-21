Відомий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма показав щасливі фото з сином з поїздки за кордон.

Як пише Politeka.net, танцюрист поділився новими фото на своїй сторінці в Instagram. Яма вирішив показати, яким засмаглим виглядав під час сімейного відпочинку в Штатах.

Сім'я Ям любить відпочивати в США, де вони неодноразово проводили час в останні роки. Зараз Влад з дружиною і сином знаходяться в засніженому Києві, проте танцюрист вирішив згадати, як насолоджувався жарким сонечком в Майамі.

Він поділився архівними фото. Судячи з геотегу, вони були зроблені на популярному американському курорті Майамі-Біч.

На знімках яма позував на фото мурала із зображенням популярного героя коміксів – Джокера. Танцюрист був одягнений в яскраву футболку з мультяшним принтом, а на його шкірі красувався свіжий загар.

Яма щасливо посміхався на знімках, а на одному з фото з ним поруч позував його маленький син, Леон. Танцюрист явно насолоджувався відпусткою.

"Засмагати, а не пропалювати", - підписав знімки Яма.

Нагадаємо, Влад Яма засвітив Софію Ротару в ефектному червоному костюмі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма живе в красивому будинку під Києвом, як він виглядає всередині.

Також Politeka писала, що поповнення в родині ями, суддя "Танців з зірками" влаштував фотосесію в новому складі.