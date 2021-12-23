Катерина Кухар, Юрий Ткач, Роман Сасанчин и другие артисты успели порадовать социальные сети зимними образами и показали счастливые фото.

Как пишет Politeka.net,многие звезды перед наступлением зимних праздников решили отправиться на отдых и хорошо проводят время в отпусках. Причем успевают артисты хвастаться в сети разными моментами из жизни.

В этот раз в социальной сети Инстаграм на странице «ЖВЛ» появилась подборка новогодних фото вместе со звездами, среди которых были: Катерина Кухар, Юрий Ткач, Роман Сасанчин, Славия и другие артисты.

«Что надеть зимой? ❄️ Не упусти разнообразные зимние образы от наших звезд! Листайте карусель, пишите, чей наряд тебе нравится» - сказано в подписи.

Поклонники принялись рассуждать: «Клопотенко с этой челкой дурак дураком!!!!; Сасанчин огонь🔥; Рома хорош😍; Клопотенко в кроксах?; Два последних фото. Кто это?; Девушки ❤️❄️Ткач 🥰☃️».

Мы также писали, что Кухар является примой-балериной и судьей шоу "Танці з зірками". Артистка замужем за Александром Стояновым, который является премьером Национальной оперы Украины и имеет звание Заслуженного артиста Украины. Сейчас Екатерина и Александр отдыхают в Вашингтоне, США. Кухар решила в новых сторис показать, как развлекается со звездным мужем.

Напомним, муж Кухар из "Танців з зірками" показал, как развлекается со звездной супругой в США

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