Как пишет Politeka.net, шеф-повар отчитал участников из-за неудачной презентации блюда в одном из недавних выпусков 11-го сезона «МастерШеф».
Так, конкурсанты представили свои творения для дегустации Ярославскому. Шеф-повар тут же отметил, что ему не понравилась презентация участников. Первое из представленных блюд также разочаровало Ярославского.
А вот второе блюдо – колбаски с тушеной капустой – вызвало у судьи много вопросов. В частности, он заметил, что на тарелке только три из четырех кусочков колбаски. Участники признались, что взяли четвертый кусочек попробовать.
«Ну вот у меня такое впечатление…Вот, думаю, где моя четвертая колбаска? Я, как клиент, вижу целое блюдо, вижу, что колбаска разрезана, но не получаю половину второй колбаски. Где она? Это впечатление: я не получаю половину своей порции. Сделайте, пожалуйста так, чтобы у меня не возникло вопроса: где четвертая колбаска», - возмущенно произнес Ярославский.
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На это участник шоу ответил, что не жалеет о содеянном.
«А я не скрываю – я ее съел. Вкусно, мне понравилось, Маринке тоже. Мы пополам. А что ему все? Нам тоже хочется», - заявил кулинар.
Напомним, суперфиналистка "Мастер Шеф" спровоцировала бунт в Сети.
Как сообщала Politeka, Мартыновская и Ярославский спровоцировали в Сети переполох.
Также Politeka писала, что из "Мастер Шеф" неожиданно выгнали одну из сильнейших участниц.