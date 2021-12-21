Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил вспомнить яркие моменты уходящего года, удивив кадром со своей коллегой Ольгой Мартыновской.

Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, который вошел в топ-25 лучших поваров Украины, передает Politeka.net. Большую популярность он заработал после того, как стал судьей на шоу "Мастер Шеф".

На проекте шеф-повар оценивает блюда участников в компании с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской. Именно с последней Владимир Ярославский устроил настоящий переполох в Сети.

Шеф-повар решил вспомнить самые яркие моменты 2021-го года.

"Запускаю мой собственный рейтинг самых особенных вещей, событий и эмоций 2021-го", - написал Владимир Ярославский.

"Событие 2021 года #1 - открытие ресторана", - написал шеф-повар.

Также Владимир Ярославский показал свой самый лучший отдых года с близкими.

Но больше всего интересовали фото с Ольгой Мартыновской. На одном из кадров звезды позировали на кровати, задрав кофты. Оба показали свои округлившиеся животы.

"У нас будет ребенок", - подписано фото.

Это оказался пост, который получил больше всего лайков.

"Для меня важный - когда мы официально начали рассказывать о книге", - поделился судья "Мастер Шеф".

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