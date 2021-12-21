Владимир Ярославский - украинский шеф-повар, который вошел в топ-25 лучших поваров Украины, передает Politeka.net. Большую популярность он заработал после того, как стал судьей на шоу "Мастер Шеф".
На проекте шеф-повар оценивает блюда участников в компании с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской. Именно с последней Владимир Ярославский устроил настоящий переполох в Сети.
Шеф-повар решил вспомнить самые яркие моменты 2021-го года.
"Запускаю мой собственный рейтинг самых особенных вещей, событий и эмоций 2021-го", - написал Владимир Ярославский.
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"Событие 2021 года #1 - открытие ресторана", - написал шеф-повар.
Также Владимир Ярославский показал свой самый лучший отдых года с близкими.
Но больше всего интересовали фото с Ольгой Мартыновской. На одном из кадров звезды позировали на кровати, задрав кофты. Оба показали свои округлившиеся животы.
"У нас будет ребенок", - подписано фото.
Это оказался пост, который получил больше всего лайков.
"Для меня важный - когда мы официально начали рассказывать о книге", - поделился судья "Мастер Шеф".
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