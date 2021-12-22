Украинский певец Олег Скрипка, который заменил Катю Осадчую в одном из выпусков "Світського життя", пообщался с известной итальянской и французской певицей Ин-Грид.

Как пишет Politeka.net, на официальной страничке программы "Світське життя" сообщили, что вместо Кати Осадчей в одном из выпусков интервью у знаменитостей будет брать известный украинский певец, музыкант и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка.

Как видим, исполнитель пообщался с бывшей солисткой группы "НеАнгелы" Славой Каминской, которая недавно начала успешную сольную карьеру.

Также Скрипка взял интервью у известной итальянской и французской певицы Ин-Грид (настоящее имя Ингрид Альберини), которая прилетела в Украину. Как видим, исполнительница была одета в белую рубашку и золотистый костюм, а образ дополнила широким поясом. Волосы Ин-Грид собрала в высокий хвост.

Ранее Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" поразила Осадчую количеством своих квартир: "Я же 15 лет работала".

Напомним, что Осадчая вывела на откровенность Каминскую из "НеАнгелов", появились подробности: "О мужчинах, деньгах и...".

А еще Politeka сообщала, что ни жены, ни детей: Хименес-Браво честно ответил Осадчей, как относится к своему будущему юбилею.