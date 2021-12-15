Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною телеведучою і зіркою проекту"Світське життя". Зірка цього разу вирішила провідати " Холостячку "Ксенію Мішину і Славу Камінську з" НеАнгелів", які деякий час назад відпочивали в ОАЕ. Інтерв'ю Мішиної вже вийшло, а тепер у соціальних мережах почали підігрівати до діалогу зі Славою Камінською.
На фото Осадча з Камінської були разом. На деяких фото можна побачити і дітей слави.
"Співачка Слава Камінська відповість на всі наші запитання вже цієї неділі о 18.30. Тільки в "Світському житті" - про чоловіків, гроші і відносини з колегою", - написано було під фото.
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"Катя, образ кайф", " а під київським сонцем інтерв'ю взяти?", "Катя відмінно виглядає. І губи Природні, що зараз рідкість", " Бог мій!І знову Абу-Дабі! Туди як на роботу!
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