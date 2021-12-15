Як повідомляє Politeka.net, відомий шеф-кухар, ресторатор і суддя "Майстер шеф" Ектор Хіменес-Браво в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя" розповів, що думає про своє 50-річчя. Осадча нагадала глядачам, що свій ювілей Ектор відзначатиме в січні і запитала у нього про плани на святкування цієї події.

"Багато чоловіків переживають, що їм 50 років. Я не переживаю. Я щотижня ходжу в спортзал. Я відчуваю не 50, а 25 років", - заявив ресторатор. А вечірку, на якій його "зловила" Катя назвав репетицією свого ювілею.

Також Осадча поставила прямо і вельми делікатне питання Ектору: "Я зараз не відкрию тобі Америку, що за спиною говорять про твою нетрадиційну орієнтацію. Ти ж розумієш, чому виникають такі питання до тебе. Тому що тобі скоро 50 років, у тебе ні дружини, ні дітей. Може тому люди роблять такі висновки?". На це Хіменес-Браво парирував, що всьому свій час, і настане момент, коли він відчує, що хоче сім'ю, і тоді все це буде.

Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" поділився головною мудрістю з українцями: "Ніколи нікого не слухайте...".

Як повідомляла Politeka, "Ектор, ви ніколи не одружитеся": Хіменес-Браво здивував одкровеннями про свою обраницю.

Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зворушив українців кадрами зі своєю головною жінкою: "Я плачу...".