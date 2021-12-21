Колишня солістка групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, вирішила розповісти, звідки у неї гроші на утримання себе і двох дітей.

Слава Камінська виступала у складі групи "НеАнгели" 15 років, пише Politeka.net. Однак колектив розпався і зараз зірка будує сольну кар'єру. Співачка вже випустила кілька пісень і кліпів.

У новому інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське Життя" артистка розповіла, що вона заробляє менше, ніж витрачає.

На питання ведучої, хто їй допомагає, Слава Камінська відповіла, що у неї є спонсор і колишній чоловік, батько двох дітей, крім того, є й інші доходи.

"Я ж 15 років працювала, я змогла відкласти собі. У мене є нерухомість - квартири", - поділилася зірка і розповіла, що зараз здає житло.

"Я не можу тобі сказати, що дуже багато отримую з тих квартир, але вони є і це дуже добре", - поділилася співачка, і розкрила число - в її власності п'ять квартир.

"Послухай, коли хтось витрачав свої гроші, я витрачала гроші своїх чоловіків", - з посмішкою додала Слава Камінська. Осадча здивувалася, мовляв, непогано співачка заробила.

Зазначимо, у Слави Камінської двоє дітей від пластичного хірурга Едгара Камінського, з яким вона розлучилася в 2019 році.

Нагадаємо, Камінська з "НеАнгелів" змінила зовнішність після скандалу зі Сміюхою

Як повідомляла Politeka, Камінська з "НеАнгелів" перетворилася, надівши окуляри і піджак

Також Politeka писала, скандал екс-НеАнгелів, Камінська зізналася, які у неї тепер стосунки зі Сміюхою