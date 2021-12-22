Солистка популярной украинской группы KAZKA, Александра Зарицкая, показала человека, который помогал и продолжает помогать коллективу, и останется навсегда в памяти.

Александра Зарицкая развивает карьеру вместе со своим коллективом, сообщает Politeka.net. Звезда активно ведет Инстаграм, на который подписаны более 300 тысяч пользователей Сети.

В этот раз певица решила рассказать в сторис об особенном мужчине в своей жизни и в жизни группы.

"Первый режиссер - как первый парень. Будешь помнить его всегда. Спасибо, друг, что идешь с нами рядом с самого начала. Дари свой талант миру еще долгие годы. Любовь", - написала Александра Зарицкая, обратившись к Сергею Ткаченко.

Отметим, именно этот режиссер создал клипы на песни "Свята", "М'ята" и другие.

Примечательно, что группа KAZKA "выстрелила" в сердце слушателя песней "Свята", которая стала настоящим хитом.

Ранее коллектив участвовал в шоу «Х-Фактор». Далее группа стала постепенно захватывать музыкальный рынок, и даже приняла участие на нацотборе Евровидения.

Группа состоит из Александры Зарицкой (вокал), Никиты Будаш (клавишные, гитара) и Дмитрия Мазуряка (духовые).

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