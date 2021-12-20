Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица, солистка группы Kazka, экс-участница шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая показала, как станцевала вальс с ведущим телепрограммы "ЖВЛ" Даниэлем Салемом, который также участвовал в "Танцях з зірками" вместе с Юлией Сахневич.
"В Одессе классно) Даниэль вспомнил прошлое и закружил меня в вальсе", - написала певица.
Как видим, Зарицкая была в красивом черном пиджаке и кожаной юбке цвета хаки, а Салем надел классический черный костюм.
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Заметим, что ведущий Даниэль Салем дружит с судьей шоу "Танці з зірками" Максимом Чмерковским, который украинцам известен как главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк". Напомним, что Чмерковский вернулся из Америки в Украину, чтобы заменить покойного Григория Чапкиса в кресле судьи.
Ранее Politeka писала, что "Видно, что любовь": Зарицкую и ее партнера по "Танцях з зірками" Мешкова "раскусили" после нового видео.
Напомним, что отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень: "Наконец-то дождались".
А еще Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая с KAZKA приняла смелую позу, хвастаясь новой фигурой: "Мечта".