Известная украинская певица, фронтвумен группы Kazka Александра Зарицкая уехала в Одессу, где станцевала вальс с известным телеведущим Даниэлем Салемом.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instagram популярная украинская певица, солистка группы Kazka, экс-участница шоу "Танці з зірками" Александра Зарицкая показала, как станцевала вальс с ведущим телепрограммы "ЖВЛ" Даниэлем Салемом, который также участвовал в "Танцях з зірками" вместе с Юлией Сахневич.

"В Одессе классно) Даниэль вспомнил прошлое и закружил меня в вальсе", - написала певица.

Как видим, Зарицкая была в красивом черном пиджаке и кожаной юбке цвета хаки, а Салем надел классический черный костюм.

Заметим, что ведущий Даниэль Салем дружит с судьей шоу "Танці з зірками" Максимом Чмерковским, который украинцам известен как главный герой первого сезона реалити-шоу "Холостяк". Напомним, что Чмерковский вернулся из Америки в Украину, чтобы заменить покойного Григория Чапкиса в кресле судьи.

Ранее Politeka писала, что "Видно, что любовь": Зарицкую и ее партнера по "Танцях з зірками" Мешкова "раскусили" после нового видео.

Напомним, что отношения солистки KAZKA Зарицкой и Мешкова после "Танців з зірками" вышли на новый уровень: "Наконец-то дождались".

А еще Politeka сообщала, что похудевшая Зарицкая с KAZKA приняла смелую позу, хвастаясь новой фигурой: "Мечта".