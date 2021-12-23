Знаменитая американская певица и актриса Дженнифер Лопес способна затмить в свои 52 года даже молодых актрис или моделей, с такими пышными формами артистка всегда в центре обсуждений.

Как пишет Politeka.net, 52-летняя звезда не так часто выступает и дает интервью, однако каждое ее появление на публике сразу же становится очень обсуждаемым в сети. Поэтому на фан-аккаунтах появляется много разных видео и фото из разных встреч Лопес.

Эллен Дедженерес и Дженнифер Лопес встретились в гримерке перед съемками очередного интервью и подшутили друг над другом. При этом Лопес в эффектном черном комбинезоне с разрезами смогла показать, насколько уверенно и хорошо выглядит.

С нюдовым макияжем, распущенными локонами и в дизайнерской одежде 52-летней звезде не было равных:

«Дженни так эффектно вышла в конце😂; вау, она такая свежая, как весна️❤️; одобряю ее игривость😂; может быть даже легкомысленной🔥; благодарная любовь от меня; Дженни, ты такая красивая 😍; Две лучшие подруги🕎;Лмао Эллен и Дженнифер вместе ооочень смешно 😂😂; Милый вид ❤Такая игривая штучка️❤️;Это то, о чем я говорю!!!», - пишут в сети.

Как можно заметить, обычно поклонники видят Лопес в эффектных нарядах для гламурных фотосессий или смелых образах для сцены. Артистка не стесняется демонстрировать свою роскошную фигуру в коротких платьях или одежде с глубоким декольте.

Однако, в новом посте Лопес показала себя в непривычном виде. Так, знаменитость позировала в домашней обстановке, но при этом на ней была уличная одежда. Для снимка Джейло надела все белое.

Напомним, 52-летняя Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье соблазнила известного артиста.

Как сообщала Politeka, Лопес в блестящем платье с внушительным разрезом не стала скрывать фигуру.

Также Politeka писала, что 52-летняя Лопес потянула за спортивки и показала, какие формы скрывает.