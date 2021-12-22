Оля Полякова в новом сезоне "Голоса" стала тренером и уже готовится к съемкам слепых прослушиваний, однако в этот раз не обошлось без неловких моментов.

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова является популярной исполнительницей и не боится скандалить или подшучивать над коллегами. В этот раз Надя Дорофеева упрекнула коллег в том, что они опаздывают на съемки.

Отметим, сначала Дорофеева у себя в Инстаграм пожаловалась на Полякову:

"Я уже приехала на съемки слепых прослушиваний. Кстати, все тренеры другие опоздали на 1,5 часа!" - шутливо пожаловалась Надя на своих коллег.

После ответ Поляковой "при полном параде" не заставил себя ждать в сети:

«Так, Надя, тебя нагло обманули! Я уже в полном мейкапе, с прической… А это значит, что я здесь нахожусь уже минимум полтора часа! Мало того, я уже тут засветилась и думаю: где же эта Дорофешка? А она оказывается сидит в гримерке и напраслину на нас наводит!» - в ироничной форме записала видео Полякова.

Как понятно из слов Нади, начались съемки слепых прослушиваний самого масштабного вокального шоу страны "Голос країни-12 ". Похоже, перед Новым годом активизировался съемочный процесс, как видно, уже появились первые подробности и эксклюзивные фото из-за кулис.

Напомним, что тренерами в это раз стали: украинский продюсер Потап, поп-королева Оля Полякова, певица Надя Дорофеева, солист группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

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