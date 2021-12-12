Певица Оля Полякова, один из звездных детективов шоу "Маска 2", вызвала переполох во время эфира 11 декабря.

Так, в номинацию на открытие маски попали персонажи Горилла и Котик. Полякова с Олегом Винником, еще одним звездным детективом, были против, чтобы с Гориллы срывали костюм. В знак протеста Оля со скандалом покинула шоу "Маска", но Гориллу все же "раздели", передает Politeka.net.

Ею оказалась певица TAYANNA (Татьяна Решетняк).

Зрители с энтузиазмом обсуждают событие. Многие считают, что Горилла лучше пела, чем Котик, поэтому действительно несправедливо, что она покидает шоу. Другие обсуждали поведение Поляковой на "Маске":

"Полякова с ее пренебрежительным поведением просто ужасна! Тете пора спуститься на землю"; "Как можно выгнать один из лучших голосов проекта? У меня дежавю. Как в том году с Каднаем"; "Поведение экспертов начинает бесить 😠"; "Судьи обижают остальных участников, как можно открыто прям перед ними говорить чтобы их выгнали ? (Была лучшего мнения о Ольге) - Оля – скандальный человек, прямолинейный! в этом ничего плохого нет, лучше сказать сейчас чем скрывать"; "Ура. Полякова ушла"; "Судьи уже переигрывают", - комментируют в Сети.

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