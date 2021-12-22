Как пишет Politeka.net, внешность Аллы Пугачевой часто вызывает споры в сети из-за постоянных изменений. Многие поклонники в Инстаграм подмечают, что звезда пользуется услугами хирурга и уколами красоты.
В этот же раз фанаты решили сранить внешность Галкина и Пугачевой, которые не так давно праздновали юбилей их отношений. Многие рассудили, что артисты действительно похожи внешне. Часть аудитории подметила, что внешний вид Аллы Борисовны зависит от рук ее косметолога.
«Две половинки одного целого ♥️» - сказано в подписи к кадру с коллажем со сравнением.
«Круто🔥; Здорово!👍; Будьте счастливы🔥; Классно 👏; Боже, что только не придумают эти двое, чтобы привлечь к себе внимания; Кому хотите доказать? Вам нравится вот и живите...; Ого! Как похожи! Классс!!!Живите долго и во здравии!!!!🔥; Люблю эти половинки!; Похоже 😊👍👍; Пусть, ваша Любовь будет Вечной!❤️; К бабке ходить не надо. Это уж точно. Точь в точь; Уже надоели со своей любовью», - отвечают в сети.
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Обычно в Инстаграм обсуждают именно наряды артистки, поскольку она подбирает костюмы для выхода в свет явно не по возрасту: кружевные платья, кожаные мини-юбки, ботфорты на низком каблуке и другие обтягивающие костюмы.
«Будь способен практиковать эти пять вещей в любых условиях: уравновешенность, щедрость души, искренность, убежденность и добро, и тогда ты узнаешь, что такое хорошая жизнь» - сказано в подписи под кадрами, под которым тоже обсудили внешность Пугачевой.
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Также Politeka сообщала, что Пугачева в кожаном мини впечатлила видом, не обошлось без критики: "Похожа на постаревшую Мальвину".