Как передает Politeka.net, Владимир Остапчук является известным телеведущим популярных шоу "Маска" и "Співають всі". В прошлом году у него произошел громкий разрыв со своей женой Еленой Войченко. Сейчас его супругой является юрист Кристине Горняк.

Недавно Кристина Горняк запустила собственный мотивационный проект ORA и презентовала специальные подарочные боксы. После того жена Остапчука спросила своих поклонниц, что они хотели бы видеть в следующих боксах. Однако один из ответов оказался очень неожиданным – кто-то предложил поместить туда самого Владимира.

«Тот случай, когда я даже не знаю, что вам ответить. Ну, есть несколько вариантов. Во-первых, он туда не поместится, а большие коробки очень дорогие. А во-вторых, знаете, мне и самой он еще нужен», - ответила Кристина Горняк.

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