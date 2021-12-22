Украинская певица Оля Полякова в невероятно нежном белом платье из перьев засветилась рядом с продюсером и музыкантом Михаилом Хомой (Дзидзьо).

Как передает Politeka.net, в Инстаграм шоу «Маска», где звезды являются судьями, анонсировали новогоднюю программу.

«Только в Новый год! Впервые вместе! Оля и DZIDZIO», - отметили в ролике.

На видео Полякова в перьях расцвела рядом с исполнителем, который примерял на себя образ греческого бога.

«Невероятный дуэт звездных сыщиков! Оля Полякова @polyakovamusic и DZIDZIO @dzidzio подарят настоящую сказку в грандиозном шоу «Новогодняя МАСКА»! Самая загадочная праздничная премьера 31 декабря. Ждете фантастический дуэт артистов?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях зрители оставили массу теплых слов артистам.

«Очень ждем», «Какие красивые», «Оля просто космос», «Ну ничего себе», «Как круто», «Это настоящий новогодний подарок», «Кайф. Они просто крутышки», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полякова во время репетиции мюзикла "Снежная королева" растрогалась до мурашек: "Вы тоже почувствуете".

Еще Politeka писала, что Полякова дерзко ответила на претензии звездной коллеги: "Нагло обманули!".

Также Politeka сообщала, что Dzidzio рассказал, что изменилось в его жизни после развода: "Раньше я…".