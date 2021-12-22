Как сообщает Politeka.net, известный украинский певец, актер и шоумен Dzidzio в программе "Зірковий шлях" рассказал о том, как изменилась его жизнь после развода с женой Ярославой. Так, по словам артиста в последнее время он стал больше времени уделять себе, а еще начал обращать внимание на мелочи, которые в прошлом от него ускользали.

Так, по словам Михаила, он стал чаще звонить родным, особенно маме, которая живет за границей. И больше времени посвящать себе и тому, что ему нравится. Артист признается, что чаще стал заходить в магазины и покупать себе что-то из одежды, особенно то, что нравится именно ему.

"Раньше я пропускал очень много всего. Сейчас я обратил внимание на себя, на то, что мне нравится. Не кому-то, а мне", - говорит Дзидзьо.

Также он отметил, что сейчас не чувствует себя полностью счастливым, однако работает над тем, чтобы изменить это. "Я работаю над тем, чтобы быть счастливым", – подытожил артист.

Напомним, Slavia призналась, зачем встретилась с Dzidzio и не жалеют ли они о разводе: "А как же клятва...".

Как сообщала Politeka, Пономарев показал преображение Дзидзьо, который решил сменить работу: "Заказывайте…".

Также Politeka писала, что Оля Полякова и DZIDZIO внезапно решили представить на шоу "Маска" свой союз: "Они счастливы".