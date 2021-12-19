Как сообщает Politeka.net, популярная певица Оля Полякова поделилась в своем профиле в Instagram бэкстейдж-видео с репетиции новогоднего мюзикла "Снежная королева", в котором она сыграла главную роль.

В ролике можно увидеть Олю, которая приехала на студию, она работает со звукорежиссером. Они оба рассказывают о песнях и музыке, которую покажут зрителям в этом представлении. По словам певицы, у нее были мурашки во время репетиции.

"Подготовка мюзикла "Новая Снежная королева" идёт полным ходом. Впервые репетируем песни, специально написанные для нашего мюзикла. У меня были мурашки... уверена, что на концерте вы их тоже почувствуете. Приглашаю всех на это грандиозное новогоднее шоу с 24 декабря в Национальном дворце искусств "Украина", - рассказала Полякова о мюзикле.

Напомним, Полякова сразила наповал видом в пышной юбке и золотых ботинках: "Короны не хватает".

Как сообщала Politeka, Полякова наглядно показала, как ее график отражается на теле: "Вот это я понимаю – фигурка".

Также Politeka писала, что Оля Полякова раскрыла Ефросининой трагическую судьбу своего отца: "Они его "чмырили".